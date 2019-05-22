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8:42, 22 мая 2019 703
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Рязанец сфотографировал лося около Северной окружной

Рязанец сфотографировал лося около Северной окружной

Рязанец сфотографировал лося около Северной окружной дороги. Снимок он разместил в группе «ВКонтакте» «Подслушано у Водителей Рязани» в ночь с 21 на 22 мая.

«У северной окружной разгуливает лось! Будьте внимательнее и сообщите в какие-нибудь органы. Я даже не знаю, куда можно было написать», — написал очевидец.

В этом году лосей уже замечали на улицах Касимова, а в Шиловском районе животное стало причиной смертельного ДТП.


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