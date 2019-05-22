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Рязанец сфотографировал лося около Северной окружной дороги. Снимок он разместил в группе «ВКонтакте» «
«У северной окружной разгуливает лось! Будьте внимательнее и сообщите в какие-нибудь органы. Я даже не знаю, куда можно было написать», — написал очевидец.
В этом году лосей уже
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