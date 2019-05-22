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14:17, 22 мая 2019 923
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Рязанец попал в аварию в Волгоградской области

Рязанец попал в аварию в Волгоградской области

Рязанец попал в аварию в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, во вторник, 21 мая, 73-летний водитель за рулем «ВАЗ-21060» выезжал на трассу «Дон» «Тамбов — Волгоград — Астрахань» и не уступил дорогу, из-за этого столкнулся с «КамАЗом» с полуприцепом под управлением 33-летнего рязанца, который двигался в сторону Москвы.

В результате ДТП водителя «ВАЗа» доставили в больницу.


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