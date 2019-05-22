Рязанцу, душившего знакомого из-за денег, вынесли приговор

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Жителя Клепиковского района осудили за кражу и разбой. Об этом сообщил
В феврале 2019 года ранее судимый местный житель находился в гостях у знакомого. Зная, что хозяин квартиры хранит свои деньги в спальной комнате, мужчина украл 6500 рублей, после чего скрылся.
Позже, употребив спиртное, купленное на похищенные средства, он решил украсть оставшиеся деньги. Подсудимый незаконно проник в квартиру, где несколько раз ударил хозяина квартиры в голову, отчего последний упал на диван. После этого, мужчина стал душить руками потерпевшего, угрожая при этом убийством.
Далее нападавший достал из шкафа 2 500 рублей и ушел.
Суда признал рязанца виновным. Ему назначили 10 лет лишения свободы исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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