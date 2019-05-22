Рязанцев пригласили на литературный фестиваль «Читающая улица Почтовая»

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Областная детская библиотека пригласила рязанцев на литературный фестиваль-юбилей «Читающая улица Почтовая-2019», который состоится 26 мая.
Праздничная программа «Про100 читай ярко!» стартует в 12:00.
В нее войдут:
В этот же день подведут итоги библиотечных конкурсов «Космос становится ближе» и «Юбилейный слоган», а также наградят лучших читателей.
Получить более подробную информацию можно по телефону: 25-67-00.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.