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9:54, 22 мая 2019 299
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Под Тулой пассажирский автобус столкнулся с легковушкой

Под Тулой пассажирский автобус столкнулся с легковушкой

Под Тулой пассажирский автобус столкнулся с легковушкой. Фото с последствиями происшествия опубликовали очевидцы в группе «ВКонтакте» «Подслушано в Туле».

Авария произошла утром 22 мая на Щекинском шоссе.

Участниками ДТП стал автомобиль Audi и пассажирский автобус, который следовал по маршруту «Тула-Щекино».

Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших нет.


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