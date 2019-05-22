Обыски в одном из управлений мэрии связаны с «площадкой-призраком» в Лесопарке

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Напомним, осенью в Лесопарке
В четверг, 16 мая, об этой ситуации
Через несколько часов после эфира администрация Рязани
Вечером в Лесопарке заметили
Генпрокуратура
Позже оказалось, что площадка никуда не пропадала, а ее
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