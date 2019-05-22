Ночью в Тульской области загорелся двухэтажный дом

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Тульские пожарные спасли двухэтажное здание от огня. Об этом сообщил
Пожар произошел в ночь с 21 на 22 мая. Загорелось здание, расположенное в селе Яковлево Заокского района.
Спустя пять минут после начала тушения, возгорание полностью ликвидировали.
В здании закоптился второй этаж по всей площади, прогорело чердачное перекрытие на четырех квадратных метрах. На месте работали пять сотрудников МЧС и три единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
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