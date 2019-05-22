Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:24, 22 мая 2019 472
 0    0

Ночью в Спас-Клепиках сгорел магазин

Ночью в Спас-Клепиках сгорел магазин

Фото: Издательство «Пресса»

В ночь на среду, 22 мая, в Спас-Клепиках сгорел магазин «Старый город», расположенный на площади Ленина. Об этом пишет издательство «Пресса».

На вызов выезжали два расчета, огонь повредил помещение магазина изнутри — площадь возгорания составила 50 кв м.

Во время происшествия никто из людей не пострадал. Причину пожара устанавливают.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Транспортный триллер с непонятной развязкой. Читательницу RZN.info поразили непомерные аппетиты страховой компании

Транспортный триллер с непонятной развязкой. Читательницу RZN.info поразили непомерные аппетиты страховой компании 1

В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 38 568
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
13:07, 9 мая 2019 28 471
По Рязани прошел рекордный 43-тысячный «Бессмертный полк»
19:59, 16 мая 2019 22 920
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 20 831
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
11:33, 9 мая 2019 19 779
В Рязани прошел парад Победы
Все новости
Голосования

Где летом отдыхают ваши дети?

Окончание опроса: 24.05.2019
Архив голосований
Форум