Ночью в Спас-Клепиках сгорел магазин

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Фото: Издательство «Пресса»
В ночь на среду, 22 мая, в Спас-Клепиках сгорел магазин «Старый город», расположенный на площади Ленина. Об этом пишет издательство «
На вызов выезжали два расчета, огонь повредил помещение магазина изнутри — площадь возгорания составила 50 кв м.
Во время происшествия никто из людей не пострадал. Причину пожара устанавливают.
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.