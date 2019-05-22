На рязанских улицах массово отключили холодную воду. Адреса

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В среду, 22 мая, на рязанских улицах массово отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт администрации.
Из-за ремонтных работ на водопроводе воды не будет до 16:00 по следующим адресам:
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.