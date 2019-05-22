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13:14, 22 мая 2019 1 014
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На рязанских улицах массово отключили холодную воду. Адреса

На рязанских улицах массово отключили холодную воду. Адреса

В среду, 22 мая, на рязанских улицах массово отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт администрации.

Из-за ремонтных работ на водопроводе воды не будет до 16:00 по следующим адресам:

  • улица Горького, дом1;
  • улица Маяковского, дом 2/6;
  • улица Колхозная, дома 1/3, 2, 3, 4, 5, 2а;
  • улица Трудовая, дома 13/38, 15, 17/43, 19/42, 21, 23/39 (частный сектор);
  • улица Ломоносова, дома с 46 по 72, с 37 по 49 (частный сектор);
  • улица Бабушкина, дома с 36 по 46, с 11 по 21 (частный сектор);
  • улица 1-й проезд Бабушкина (частный сектор);
  • улица З. Космодемьянской, дома 31, с 38 по 64, с 37 по 63 (частный сектор);
  • улица 1-й проезд З. Космодемьянской (частный сектор);
  • улица 2-й проезд З. Космодемьянской (частный сектор);
  • улица Кошевого (частный сектор);
  • улица Гастелло (частный сектор);
  • улица Куйбышевское шоссе, дома 16, 16 корпус 1, 18, 18 корпус 1;
  • улица Декабристов, дома с 12 по 26, с 5 по 25;
  • улица Разина, дома с 44 по 52, с 45 по 53 (частный сектор).

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