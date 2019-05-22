На ремонт памятника 600-летию Калуги потратят 11 миллионов рублей

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Ремонт памятника 600-летию Калуги обойдется примерно в 11 миллионов рублей. Об этом написал
Глава области распорядился покрыть памятник медью, как это было изначально.
«Это же позорище! Я не нахожу никаких слов, чтобы оценить это безобразие! Сейчас он из ржавого железа», — отметил Анатолий Артамонов .
Что касается нового памятника, который планировалось установить на Правом берегу к 650-летию Калуги, то пока конкретные проекты не называются.
Фото издательского дома «КП-Калуга»
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.