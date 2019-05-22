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Мэрия разрешила увеличить плотность застройки высотки в Кальном. Соответствующее постановление официально опубликовали в среду, 22 мая.
Застройщику позволили увеличить плотность застройки с 27 тысяч до 38 тысяч квадратных метров на гектар для 25-этажки вдоль Муромского шоссе. Как поясняли на слушаниях, дом уже строится.
Всего в новом микрорайоне за школой № 73
Также мэрия разрешила уменьшить минимальный отступ до соседнего здания до 15 метров для строительства
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.