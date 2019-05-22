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Мэрия разрешила реконструировать офисное здание под магазин в Песочне. Соответствующее постановление опубликовали в среду, 22 мая.
Заявителю ООО «Эвис» позволили увеличить плотности застройки до 65% в доме № 19А на улице Зубковой.
Застройщик
В настоящее в здании располагаются строительная компания, магазин запчастей, сауна и салон красоты с парикмахерской.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.