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17:23, 22 мая 2019 936
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Мэрия разрешила реконструировать офисное здание под магазин в Песочне

Мэрия разрешила реконструировать офисное здание под магазин в Песочне

Мэрия разрешила реконструировать офисное здание под магазин в Песочне. Соответствующее постановление опубликовали в среду, 22 мая.

Заявителю ООО «Эвис» позволили увеличить плотности застройки до 65% в доме № 19А на улице Зубковой.

Застройщик планирует реконструкцию части здания-хозблока под магазин и небольшую пристройку.

В настоящее в здании располагаются строительная компания, магазин запчастей, сауна и салон красоты с парикмахерской.


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