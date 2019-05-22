Фомин поддержал инициативу о снижении первоначального взноса по ипотеке для жителей села

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Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель облдумы Аркадий Фомин поддержал инициативу по снижению до 10% первоначального взноса по льготной ипотеке для жителей сельских территорий.
«Действующий порог в 20% часто неподъемен для многих сельчан и для тех, кто решает связать свою жизнь с работой на селе. Снижение первоначального взноса позволит вступить в ипотечную программу молодым и многодетным семьям», — отметил он н своей странице в
Этот вопрос обсудили 21 мая в Воронеже, где по инициативе «Единой России» прошел Форум сельских депутатов.
«Важные предложения партии прозвучали на форуме. Полностью поддерживаю предложение секретаря Генсовета Андрея Турчака о том, чтобы программа комплексного развития сельских территорий приобрела статус национального проекта», — прокомментировал Фомин.
По мнению лидера рязанских единороссов, это позволит значительно повысить федеральное финансирование, благодаря чему более ускоренными темпами будет происходить развитие сельских территорий.
«Все эти меры направлены на то, чтобы жизнь на селе была комфортной, чтобы здесь оставались молодые специалисты», — подчеркнул председатель облдумы.
Депутаты также обсудили вопросы социального развития села и проект государственной программы «Развитие сельских территорий». Предложения, выработанные на панельных дискуссиях, представили председателю партии Дмитрию Медведеву на пленарном заседании.
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