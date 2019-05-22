Драконы, цыплята и тройка лошадей. В Касимове прошел парад колясок

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 18 мая, в Касимове прошел парад колясок. Поучаствовать в нем могли все желающие, для этого нужно было предварительно подать заявку и преобразить «транспортное средство» своего ребенка, пишет издательство «
Так, по парку культуры и искусств проехали коляски-машины, русалочки и ракушки, моряки и корабли, а также свадебный кортеж.
Подарки от жюри получили все 19 участников парада, однако тройку лучших все же назвали.
Победителями стали три семьи, которые представили коляски в виде дракона из мульфильма «Как приручить дракона», упряжки с русской тройкой и гнезда с цыплятами.
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