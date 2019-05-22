Дожди и грозы. Прогноз погоды в Рязанской области на четверг

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В четверг, 23 мая, в Рязанской области ожидаются дожди и грозы. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Днем местами кратковременный дождь, местами гроза.
Ветер западный, 5-10 метров в секунду, при грозе порыва 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +9, +17 градусов; днем +20, +25 градусов.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.