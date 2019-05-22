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12:19, 22 мая 2019 398
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Депутаты поддержали идею прямых выборов мэра Рязани

Депутаты поддержали идею прямых выборов мэра Рязани

В среду, 22 мая, на комитете по развитию местного самоуправления, регламенту и этике рязанской гордумы депутаты поддержали идею прямых выборов мэра.

Фракция «Справедливой России» предложила объединить должности главы муниципального образования и главы администрации Рязани, которого будут избирать на прямых выборах.

В правовом управлении отметили, что подобная инициатива противоречит федеральному и областному закону. Однако депутаты поддержали это предложение. «За» проголосовали Надежда Дремина из «Единой России», коммунисты Алексей Захаров и Эвелина Волкова, либерал-демократы Никита Усачев и Павел Ахунов.

Теперь вопрос должны вынести на публичные слушания. Для этого их проведение необходимо поддержать комитету, а позже на общем заседании гордумы.

Депутаты предложили выступить с законодательной инициативой в облдуму, чтобы скорректировать закон, противоречащий предложению «Справедливой России».


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