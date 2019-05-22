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16:05, 22 мая 2019 113
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Четверо владимирцев пойдут под суд за незаконную покупку наркотиков 1

Четверо владимирцев пойдут под суд за незаконную покупку наркотиков

Четверо владимирцев пойдут под суд за незаконную покупку наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции задержали 36-летнего жителя города Покров и обнаружили полимерный пакет, в котором находилось порошкообразное вещество белого цвета. Экспертным заключением подтверждено, что содержимым является наркотическое средство N-метилэфедрон, массой 1,16 грамма.

При аналогичных обстоятельствах задержаны 34 и 40-летние жители Собинского района, у которых оперативники изъяли около двух граммов синтетических наркотиков и почти четыре грамма героина.

По обвинению в совершении аналогичного деяния под суд пойдет 30-летний житель Гороховецкого района. По версии следствия, фигурант незаконно приобрел на территории соседнего региона и хранил более грамма синтетического наркотического средства.

Санкцией части 2 статьи 228 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет лишения свободы.


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