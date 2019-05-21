За неделю в Рязани подешевели овощи. Мониторинг цен

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За неделю, с 14 по 20 мая, в Рязани подешевели овощи. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цена снизилась на следующие продукты:
Незначительно подорожали яблоки, лук репчатый, картофель, чай черный байховый, карамель.
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