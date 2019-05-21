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10:16, 21 мая 2019 921
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За неделю в Рязани подешевели овощи. Мониторинг цен

За неделю в Рязани подешевели овощи. Мониторинг цен

За неделю, с 14 по 20 мая, в Рязани подешевели овощи. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цена снизилась на следующие продукты:

  • помидоры свежие — на 10,9%;
  • огурцы свежие — на 8,6%;
  • яйца куриные — на 8,5%;
  • капуста белокочанная — на 3,9%;
  • куры охлажденные и мороженые — на 3,2%;
  • консервы мясные — на 1,8%.

Незначительно подорожали яблоки, лук репчатый, картофель, чай черный байховый, карамель.


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