За неделю клещи покусали 310 рязанцев

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За прошлую неделю в Рязанской области с укусами клещей в медучереждения обратились 310 человек, среди которых 108 детей. Об этом сообщил
Установлена зараженность клещей возбудителем клещевого боррелиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека.
Специалисты продолжают обрабатывать территории летних лагерей, места массового отдыха населения и спортивно-развлекательные комплекса.
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