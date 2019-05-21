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10:14, 21 мая 2019 494
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В Тамбове эвакуировали аэропорт, автовокзал и торговые центры

В Тамбове эвакуировали аэропорт, автовокзал и торговые центры

Вечером в понедельник, 20 мая, в Тамбове людей эвакуировали из аэропорта, двух автовокзалов, крупных торговых центров, среди которых: «Акварель», «РИО», «Браво сити», «Европа» «Апельсин», ТЦ «Улей». Об этом передает РИА «Топ 68».

На места выезжали экстренные службы.

Эвакуацию проводили персонал объектов и сотрудники полиции.

Отмечается, что транспортное сообщение не было нарушено. Авиарейсы на 20 мая также не были запланированы.


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