В Тамбове эвакуировали аэропорт, автовокзал и торговые центры

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Вечером в понедельник, 20 мая, в Тамбове людей эвакуировали из аэропорта, двух автовокзалов, крупных торговых центров, среди которых: «Акварель», «РИО», «Браво сити», «Европа» «Апельсин», ТЦ «Улей». Об этом передает РИА «
На места выезжали экстренные службы.
Эвакуацию проводили персонал объектов и сотрудники полиции.
Отмечается, что транспортное сообщение не было нарушено. Авиарейсы на 20 мая также не были запланированы.
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