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9:26, 21 мая 2019 1 279
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В Рязанской области прошли обыски по делу об аферистах, оформлявших фиктивные медуслуги

В Рязанской области прошли обыски по делу об аферистах, оформлявших фиктивные медуслуги

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Чувашской Республики провели в Рязанской области обыски по делу об аферистах, оформлявших фиктивные медуслуги. Об этом сообщил сайт МВД России.

Участники группы аферистов под руководством ранее судимого гражданина одного из зарубежных государств создали в ряде регионов России сеть медицинских клиник.

Сотрудники call-центров, которые контролировал организатор, убеждали клиентов пройти обследование. Затем работники учреждений без медицинского образования вводили пожилых людей в заблуждение о наличии у них заболеваний, требующих неотложного и дорогостоящего лечения. Потерпевших м нужно было оформить кредиты на суммы до 500 тысяч рублей.

От действий мошенников пострадали больше 11 тысяч граждан, общий ущерб составил не менее миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Помимо Рязанской, обыски прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Чувашской Республике, Владимирской, Калужской, Ярославской области.

Полиция изъяла деньги, компьютерную технику, мобильные телефоны, электронные носители информации, документы и другие предметы.

В следственные органы доставили 25 человек.

Расследование продолжается.


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