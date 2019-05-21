В липецком общежитии два месяца пролежал труп мужчины

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В Липецке в общежитии на улице Стационной два месяца пролежал труп мужчины. Об этом сообщил портал
Как рассказала местная жительница, тело начало разлагаться, запах распространился по всему дому.
Мужчина умер 14 марта. Ему было 49 лет, он уроженец Узбекистана.
Женщина через соцсети попросила решить проблему.
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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.