В Ласковском карьере утонул студент тамбовского вуза

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В воскресенье, 19 мая, в Ласковском карьере утонул студент одного из тамбовских вузов. Об этом передает РИА «
По предварительной информации, молодой человек отдыхал на берегу вместе с друзьями и решил искупаться.
Он нырнул в воду и не показался на поверхности. Друзья забеспокоились и начали его искать, позже позвонили в МЧС.
Тело погибшего нашли вечером в понедельник, 20 мая.
Следователи начали проверку по факту произошедшего.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Двенадцать команд электромонтеров «Рязаньэнерго» покажут свое профмастерство на соревнованиях
Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам.