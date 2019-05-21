В аптеках «Спрэй» действуют майские скидки и акции.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В аптеках «
В рамках спецпредложения рязанцы получают подарки при покупке косметики марки Uriage на сумму от 1 900 рублей и покупке продукции марки ROYER на сумму от 2 000 и 5 000 рублей.
Также покупателей ждут скидки:
Аптеки «Спрэй» в Рязани находятся по адресам:
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЗа неделю клещи покусали 310 рязанцев
|
cледующая новость →Театр на экране, вечер The Вeatles и выставки в подвале. Программа фестивального лета в Рязани
В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.