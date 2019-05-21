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13:16, 21 мая 2019 425

В аптеках «Спрэй» действуют майские скидки и акции

В аптеках «Спрэй» действуют майские скидки и акции

В аптеках «Спрэй» действуют майские скидки и акции.

В рамках спецпредложения рязанцы получают подарки при покупке косметики марки Uriage на сумму от 1 900 рублей и покупке продукции марки ROYER на сумму от 2 000 и 5 000 рублей.

Также покупателей ждут скидки:

  • 20% на некоторые товары марки Sistem 4;
  • 15% на некоторые наборы марки Librederm;
  • 20% на некоторые товары марки Librederm;
  • 10% при покупке от двух средств марки Bioaqua;
  • 30% на некоторые товары марки Shary;
  • 20% при покупке от двух средств марки Estel Beauty Hair Lab;
  • 20% на некоторые товары марки President.

Аптеки «Спрэй» в Рязани находятся по адресам:

  • Первомайский проспект, дом №35;
  • улица Ленина, дом №21 (ТЦ «Атрон»);
  • улица Соборная, дом №15-а (ТЦ «Малина»);
  • Народный бульвар, дом №8;
  • Московское шоссе, дом №21 (ТЦ «Премьер»).


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Транспортный триллер с непонятной развязкой. Читательницу RZN.info поразили непомерные аппетиты страховой компании 1

В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.

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