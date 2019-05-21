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12:03, 21 мая 2019 1 297
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Ударил кирпичом и закопал в лесу. Следователи раскрыли убийство рязанца, совершенное 16 лет назад

Ударил кирпичом и закопал в лесу. Следователи раскрыли убийство рязанца, совершенное 16 лет назад

Следователи раскрыли убийство рязанца, совершенное 16 лет назад. Об этом сообщил сайт следственного комитета России.

Останки человека обнаружили днем 25 июня 2011 года в лесу недалеко от деревни Новые Воды Кораблинского района. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Установить личность погибшего и обстоятельства его смерти сразу не представилось возможным. Преступление долгое время оставалось нераскрытым, из-за этого дело приостановили.

«В январе 2019 года криминалист сумел выделить ДНК из останков. При сравнительном анализе профиля погибшего с ДНК родственников всех пропавших без вести жителей этого района и соседних установлено родство по прямой линии „родители-ребенок“ жительницы поселка Газопровод Кораблинского района и погибшего», — говорится в сообщении.

Со слов женщины, в октябре 2002 года ее 25-летний сын вечером вышел на прогулку и не вернулся, в связи с чем его объявили в розыск.

Установление личности погибшего позволило следствию выдвинуть новые версии произошедшего. При проверке под подозрение попал случайный знакомый погибшего — житель Кораблина, который дал признательные показания и подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.

По данным следствия, в октябре 2002 года подозреваемый во время распития спиртного поссорился с незнакомым ему парнем. Во время конфликта он ударил потерпевшего кирпичом по голове, а затем отвез тело погибшего закопал в лесу.

Расследование уголовного дела продолжается.


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