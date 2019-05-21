Ударил кирпичом и закопал в лесу. Следователи раскрыли убийство рязанца, совершенное 16 лет назад

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Следователи раскрыли убийство рязанца, совершенное 16 лет назад. Об этом сообщил
Останки человека обнаружили днем 25 июня 2011 года в лесу недалеко от деревни Новые Воды Кораблинского района. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Установить личность погибшего и обстоятельства его смерти сразу не представилось возможным. Преступление долгое время оставалось нераскрытым, из-за этого дело приостановили.
«В январе 2019 года криминалист сумел выделить ДНК из останков. При сравнительном анализе профиля погибшего с ДНК родственников всех пропавших без вести жителей этого района и соседних установлено родство по прямой линии „родители-ребенок“ жительницы поселка Газопровод Кораблинского района и погибшего», — говорится в сообщении.
Со слов женщины, в октябре 2002 года ее 25-летний сын вечером вышел на прогулку и не вернулся, в связи с чем его объявили в розыск.
Установление личности погибшего позволило следствию выдвинуть новые версии произошедшего. При проверке под подозрение попал случайный знакомый погибшего — житель Кораблина, который дал признательные показания и подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.
По данным следствия, в октябре 2002 года подозреваемый во время распития спиртного поссорился с незнакомым ему парнем. Во время конфликта он ударил потерпевшего кирпичом по голове, а затем отвез тело погибшего закопал в лесу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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