Тульский таксист стал жертвой нового вида мошенничества

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Таксист из Донского Тульской области стал жертвой нового вида мошенничества. Об этом сообщил сайт
Ущерб от действий аферистов составил 29 тысяч 500 рублей.
Как сообщили в полиции, злоумышленники через интернет выясняют телефоны служб такси в разных городах, вызывают машины к зданиям госорганизаций, чтобы вызвать доверие, а затем связываются с водителем через мобильное приложение.
Затем мошенники просят таксиста купить продукты питания, обещая отдать деньги за покупку. Если водитель отказывается, его просят перевести деньги на указанные номера телефонов, обещая вернуть средства наличными. После перевода общение с потерпевшим прекращается.
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