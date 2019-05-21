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Фото: Ru.wikipedia.org
Стадион «Металлург» в Липецке отремонтируют к июню. Об этом пишет «
В понедельник, 20 мая, в администрации Липецка прошло совещание, в котором поучаствовала городская администрация, а также фирма-подрядчик, которая занималась реконструкцией стадиона.
За два года на стадионе заново построили футбольное поле, отремонтировали фасад и трибуны, внутренние помещения.
После реконструкции на некоторых металлических конструкциях появилась ржавчина, на бетонных — трещины, а на зеленом поле — проплешины.
Как сообщили в мэрии, за прошедший месяц восстановили газон, системы полива и подогрева. Также подрядчик провел работы по гидроизоляции трибун.
Отмечается, что все остальные недочеты должны исправить «в ближайшее время».
«Металлург» должен принять гостей уже в середине июня.
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