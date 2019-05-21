Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:33, 21 мая 2019 164
 0    0

Стадион «Металлург» в Липецке отремонтируют к июню

Стадион «Металлург» в Липецке отремонтируют к июню

Фото: Ru.wikipedia.org

Стадион «Металлург» в Липецке отремонтируют к июню. Об этом пишет «Комсомольская правда — Липецк».

В понедельник, 20 мая, в администрации Липецка прошло совещание, в котором поучаствовала городская администрация, а также фирма-подрядчик, которая занималась реконструкцией стадиона.

За два года на стадионе заново построили футбольное поле, отремонтировали фасад и трибуны, внутренние помещения.

После реконструкции на некоторых металлических конструкциях появилась ржавчина, на бетонных — трещины, а на зеленом поле — проплешины.

Как сообщили в мэрии, за прошедший месяц восстановили газон, системы полива и подогрева. Также подрядчик провел работы по гидроизоляции трибун.

Отмечается, что все остальные недочеты должны исправить «в ближайшее время».

«Металлург» должен принять гостей уже в середине июня.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Журналистский аудит. Вся ли скандальная площадка в Лесопарке на месте?

Журналистский аудит. Вся ли скандальная площадка в Лесопарке на месте? 2

Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:49, 7 мая 2019 39 214
В Рязани отметили День радио. Фото
15:16, 16 мая 2019 37 918
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
13:07, 9 мая 2019 28 447
По Рязани прошел рекордный 43-тысячный «Бессмертный полк»
19:59, 16 мая 2019 22 676
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 20 714
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
Все новости
Голосования

Где летом отдыхают ваши дети?

Окончание опроса: 24.05.2019
Архив голосований
Форум