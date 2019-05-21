Спасенную после аварии в Шацком районе москвичку выписали из больницы

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Из Рязанской ОКБ выписали москвичку, пострадавшую в аварии в Шацком районе. Об этом сообщил
Женщина провела в больнице чуть больше дух недель. Она сильно пострадала в ДТП: получила множественные переломы и повреждения внутренних органов, шок 3 степени.
Для спасения пациентки потребовалась помощь врачей разных отделений. Ей провели лечение на легких и органах брюшной полости, сделали операцию на бедренной кости.
«Мы провели остеосинтез. Во время такой операции осколки кости фиксируют при помощи имплантатов, внедренных внутрь костномозгового канала. У пациентки остались только несколько небольших следов после операции. Сейчас она идет на поправку», — сообщил заведующий травматологическим отделением Анатолий Тюрчин.
Из ОКБ пациентка уехала в Москву, где завершится ее лечение.
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