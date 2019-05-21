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8:31, 21 мая 2019 1 131
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Спасенную после аварии в Шацком районе москвичку выписали из больницы

Спасенную после аварии в Шацком районе москвичку выписали из больницы

Из Рязанской ОКБ выписали москвичку, пострадавшую в аварии в Шацком районе. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Женщина провела в больнице чуть больше дух недель. Она сильно пострадала в ДТП: получила множественные переломы и повреждения внутренних органов, шок 3 степени.

Для спасения пациентки потребовалась помощь врачей разных отделений. Ей провели лечение на легких и органах брюшной полости, сделали операцию на бедренной кости.

«Мы провели остеосинтез. Во время такой операции осколки кости фиксируют при помощи имплантатов, внедренных внутрь костномозгового канала. У пациентки остались только несколько небольших следов после операции. Сейчас она идет на поправку», — сообщил заведующий травматологическим отделением Анатолий Тюрчин.

Из ОКБ пациентка уехала в Москву, где завершится ее лечение.


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