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Рязанец заснял на видео «кровавую» луну. Ролик он опубликовал на You-Tube.
«20 мая взошла огромная кровавая луна, выглядело очень красиво», — подписал автор.
Справка
«Кровавая» Луна — астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.
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