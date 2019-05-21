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21:16, 21 мая 2019 431
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Рязанец заснял на видео «кровавую» луну

Рязанец заснял на видео «кровавую» луну

Рязанец заснял на видео «кровавую» луну. Ролик он опубликовал на You-Tube.

«20 мая взошла огромная кровавая луна, выглядело очень красиво», — подписал автор.

Справка

«Кровавая» Луна — астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.


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