RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Полиция провела обыски в одном из управлений мэрии. Об этом во вторник, 21 мая, RZN.info сообщил собственный источник в правоохранительных органах.
В здании управления энергетики и ЖКХ на улице Пожалостина обыскали помещения и изъяли электронные носители информации.
По информации «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Тульской области с поля незаконно вывезли 100 «КамАЗов» чернозема
|
cледующая новость →Из владимирской колонии сбежал мужчина, приговоренный к 17 годам за убийство
Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.