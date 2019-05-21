Полиция ищет очевидцев аварии с пострадавшим пешеходом на улице Циолковского

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Полиция ищет очевидцев аварии с пострадавшим пешеходом. Об этом сообщил
Авария произошла 8 сентября 2018 года в 6:20 рядом с домом №6 на улице Циолковского.
22-летний рязанец за рулем Nissan Almera сбил переходящего дорогу вне пешеходного перехода 43-летнего жителя областного центра.
В результате ДТП пешехода доставляли в больницу.
Очевидцев попросили обращаться по телефону (4912)29-74-99 или по адресу: улица Фирсова, дом 12, корпус 1.
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