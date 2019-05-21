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На территории ОКБ оборудовали парковку. Об этом сообщил
Стоянку площадью 6600 квадратных метров благоустраивали в течение трех недель. За это время убрали мусор, сняли старое покрытие, участок заасфальтировали и установили по периметру бордюр.
«Изначально стоянка была рассчитана на небольшое количество машин, недостаточного для тысячекоечной больницы. Несколько лет назад пространство для парковки расширили. Сейчас провели завершающий этап реконструкции — заасфальтировали участок», -рассказал главный врач Дмитрий Хубезов.
Также там выделили места для инвалидов. Парковаться можно бесплатно с 21 мая.
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