На правобережье Калуги построят 12 многоэтажек

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На Правом берегу Калуги построят еще 12 многоэтажек. Об этом сообщила ГТРК «
В микрорайоне планируют возвести восемь многоэтажных домов из разных стройматериалов. Дома рассчитаны на 85 тысяч калужан.
Рядом с многоэтажками появятся детский сад, торговый центр, наземная многоэтажная парковка и другая инфраструктура.
Второй микрорайон находится на улице 65 лет Победы. Туда войдут два 15-этажных и два 22-этажных дома. В комплексе планируют создать внутренние дворы без автомобилей, где обустроят детские и спортивные площадки.
Фото ГТРК «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьУ ряжской пенсионерки украли деньги с банковской карты
|
cледующая новость →Аудиторы приступили к проверке ремонта моста через Оку
Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.