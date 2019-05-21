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9:36, 21 мая 2019 620
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Касимовец погасил долг в 80 тысяч ради отпуска

Касимовец погасил долг в 80 тысяч ради отпуска

Житель Касимовского района погасил долг по кредиту, чтобы уехать в отпуск. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Известно, что мужчина задолжал 81 957 рублей. Приставы предупредили нарушителя о том, что ему могут запретить выезд за пределы страны.

«Так как мужчина в ближайшее время собирался в отпуск за границу и наличие задолженности могло помешать его планам, он полностью погасил сумму долга, а также оплатил исполнительский сбор», — говорится в сообщении.


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