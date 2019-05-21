Касимовец погасил долг в 80 тысяч ради отпуска

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Житель Касимовского района погасил долг по кредиту, чтобы уехать в отпуск. Об этом сообщила
Известно, что мужчина задолжал 81 957 рублей. Приставы предупредили нарушителя о том, что ему могут запретить выезд за пределы страны.
«Так как мужчина в ближайшее время собирался в отпуск за границу и наличие задолженности могло помешать его планам, он полностью погасил сумму долга, а также оплатил исполнительский сбор», — говорится в сообщении.
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