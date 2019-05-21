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20:01, 21 мая 2019 1 627
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Карабасов поручил усилить меры безопасности во время последнего звонка в рязанских школах

Карабасов поручил усилить меры безопасности во время последнего звонка в рязанских школах

Сергей Карабасов поручил усилить меры безопасности во время последнего звонка в рязанских школах. Совещание с директорами общеобразовательных учреждений провели в администрации во вторник, 21 мая.

«При проведении праздничных мероприятий максимально должны быть усилены меры безопасности. В каждой школе назначены ответственные за проведение мероприятий, соблюдение правил пожарной безопасности, с родителями и детьми проведены инструктажи», — сказал Карабасов.

Руководитель также подчеркнул, что в этом году на ремонт школ из средств областного и городского бюджета выделят порядка 113 миллионов рублей.

Заместитель начальника управления образования и молодежной политики Геннадий Лескин отметил, что подготовка образовательных учреждений Рязани к началу учебного процесса и эксплуатации в осенне-зимний период ведется в плановом режиме. Паспорта готовности объектов сферы образования к предстоящему отопительному сезону будут готовы к 20 августа.

Также во время совещания его участники обсудили организацию предстоящего отдыха детей в летних оздоровительных лагерях.


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