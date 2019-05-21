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Сергей Карабасов поручил усилить меры безопасности во время последнего звонка в рязанских школах. Совещание с директорами общеобразовательных учреждений провели в
«При проведении праздничных мероприятий максимально должны быть усилены меры безопасности. В каждой школе назначены ответственные за проведение мероприятий, соблюдение правил пожарной безопасности, с родителями и детьми проведены инструктажи», — сказал Карабасов.
Руководитель также подчеркнул, что в этом году на ремонт школ из средств областного и городского бюджета выделят порядка 113 миллионов рублей.
Заместитель начальника управления образования и молодежной политики Геннадий Лескин отметил, что подготовка образовательных учреждений Рязани к началу учебного процесса и эксплуатации в осенне-зимний период ведется в плановом режиме. Паспорта готовности объектов сферы образования к предстоящему отопительному сезону будут готовы к 20 августа.
Также во время совещания его участники обсудили организацию предстоящего отдыха детей в летних оздоровительных лагерях.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.