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14:02, 21 мая 2019 266
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Карабасов поднялся на четыре строчки в медиарейтинге глав ЦФО

Карабасов поднялся на четыре строчки в медиарейтинге глав ЦФО

По итогам апреля Сергей Карабасов поднялся на четыре строчки в медиарейтинге руководителей столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия». И.о. мэра Рязани занял 11 место из 32.

Глава города Юлия Рокотянская потеряла семь позиций и заняла 24-ю строчку.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает более 51 тысячи СМИ.


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