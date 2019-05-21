Карабасов поднялся на четыре строчки в медиарейтинге глав ЦФО

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По итогам апреля Сергей Карабасов поднялся на четыре строчки в медиарейтинге руководителей столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия». И.о. мэра Рязани занял 11 место из 32.
Глава города Юлия Рокотянская потеряла семь позиций и заняла 24-ю строчку.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает более 51 тысячи СМИ.
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.