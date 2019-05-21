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15:12, 21 мая 2019 156

Двенадцать команд электромонтеров «Рязаньэнерго» покажут свое профмастерство на соревнованиях

Двенадцать команд электромонтеров «Рязаньэнерго» покажут свое профмастерство на соревнованиях

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» стартовали соревнования профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей напряжением 10/0,4.

В течение четырех дней, с 21 по 24 июня, двенадцать команд от каждого из районов электрических сетей (РЭС) филиала будут проходить испытания на базе учебно-тренировочного полигона Касимовского РЭС.

Соревнования для производственного персонала проводятся в «Рязаньэнерго» ежегодно, однако столь масштабное мероприятие, в котором примет участие более 100 энергетиков, состоится впервые.

Участникам предстоит показать свои навыки в ходе семи этапов соревнований. Команды пройдут проверку знаний действующей нормативно-технической документации, освободят «пострадавшего» (манекен-тренажер) от действия электрического тока с оказанием первой помощи, проведут показательные работы по техническому обслуживанию разъединителя на опоре воздушной линии, а также замене провода и изоляторов, потушат условный пожар на комплектной трансформаторной подстанции.

«Подобные мероприятия являются для энергетиков хорошей возможностью обменяться опытом и отработать наиболее эффективные методы производства работ, что особенно актуально в период активной подготовки к отопительному сезону», — рассказали в пресс-службе филиала.

По итогам прохождения всех этапов судейская комиссия оценит уровень профессиональной подготовленности персонала и определит победителей, продемонстрировавших наилучшие результаты. Главным призом для команды, которая займет первое место, станет новый бригадный автомобиль.


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