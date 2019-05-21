Для кораблинских школьников провели акцию «Зарница» в память о бойце «Альфы»

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Во вторник, 21 мая, школьники кораблинского села Пехлец соревновались в спортивном туризме в память о Владимире Соловове, майоре подразделения спецназначения ФСБ России «Альфа». Он погиб в 1995 году при освобождении больницы в Буденновске.
Состязания проводят в восемнадцатый раз. Их организуют ветераны и сотрудники рязанского УФСБ и центра специального назначения.
Более 150 школьников из Рязани, Кораблинского и Сараевского района продемонстрировали свои навыки в строевой подготовке, стрельбе, метании гранаты, спортивном ориентировании, оказании медицинской помощи. Также проводился конкурс по истории края.
После соревнований всех участников угостили «солдатской кашей» и чаем.
Фото пресс-службы УФСБ России по Рязанской области
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