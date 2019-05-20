За выходные в Рязани и Новомичуринске изъяли более 90 литров спиртного

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За выходные, 18-19 мая, в Рязани и Новомичуринске изъяли 92 литра алкоголя, который продавали с нарушениями. Об этом сообщила
В Рязани незаконную продажу спиртного зафиксировали в трех кафе — на улице Интернациональной, Зубковой и на Касимовском шоссе, а также в магазине на улице Вокзальной. В Новомичуринске — в одном из магазинов.
В отношении нарушителей составили административные протоколы, им грозит крупный штраф.
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