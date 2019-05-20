За прошлую неделю клещи покусали 120 калужан

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В Калужкой области за прошлую неделю клещи покусали 124 человека, среди которых 41 ребенок. Об этом сообщил
В лабораторию сдали 141 насекомое, у 18 клещей нашли возбудителя боррелиоза.
Калужанам апомнили, что на природу необходимо надевать одежду с длинными рукавами и закрытыми манжетами, брюки заправлять в обувь или носки.
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