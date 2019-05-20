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12:38, 20 мая 2019 819
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Воркаут, конкурсы и ГТО. В Рязани прошел областной День здоровья и спорта

Воркаут, конкурсы и ГТО. В Рязани прошел областной День здоровья и спорта

В субботу, 18 мая, на стадионе ЦСК в Рязани прошел областной День здоровья и спорта. Его участниками стали учащиеся школ, вузов, команды спортивных обществ, учреждений, предприятий и организаций.

Их приветствовали министр физкультуры и спорта региона Владислав Фролов и начальник управления по физкультуре и массовому спорту администрации Марина Кащеева.

В программу Дня здоровья вошли соревнования по мини-футболу, армспорту, пауэрлифтингу, настольному теннису, шашкам, дартсу, бочче.

Также состоялись семейные старты и спортивные конкурсы — жонглирование мячом, упражнения со скакалкой, бросок мяча в баскетбольное кольцо.

Для гостей провели мастер-классы молодежных составов ФК «Рязань» и ЖФК «Рязань-ВДВ». Участники и зрители увидели показательные выступления от «Спортивного союза стилевого каратэ» и мастер-классы по трейсингу и воркауту.

Кроме того, рязанцы смогли выполнить нормативы ГТО.

Победителей и призеров в различных видах состязаний наградили подарками.

Во время праздника прошло вручение работникам отрасли физкультуры и спорта благодарностей губернатора Рязанской области, знаков «240 лет Рязанской губернии», «За усердие», удостоверений о присвоении спортивных званий и знаков отличия комплекса ГТО.


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