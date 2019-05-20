Воркаут, конкурсы и ГТО. В Рязани прошел областной День здоровья и спорта

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В субботу, 18 мая, на стадионе ЦСК в Рязани прошел областной День здоровья и спорта. Его участниками стали учащиеся школ, вузов, команды спортивных обществ, учреждений, предприятий и организаций.
Их приветствовали министр физкультуры и спорта региона Владислав Фролов и начальник управления по физкультуре и массовому спорту администрации Марина Кащеева.
В программу Дня здоровья вошли соревнования по мини-футболу, армспорту, пауэрлифтингу, настольному теннису, шашкам, дартсу, бочче.
Также состоялись семейные старты и спортивные конкурсы — жонглирование мячом, упражнения со скакалкой, бросок мяча в баскетбольное кольцо.
Для гостей провели мастер-классы молодежных составов ФК «Рязань» и ЖФК «Рязань-ВДВ». Участники и зрители увидели показательные выступления от «Спортивного союза стилевого каратэ» и мастер-классы по трейсингу и воркауту.
Кроме того, рязанцы смогли выполнить нормативы ГТО.
Победителей и призеров в различных видах состязаний наградили подарками.
Во время праздника прошло вручение работникам отрасли физкультуры и спорта благодарностей губернатора Рязанской области, знаков «240 лет Рязанской губернии», «За усердие», удостоверений о присвоении спортивных званий и знаков отличия комплекса ГТО.
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