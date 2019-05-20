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Во Владимирскую область прислали пакет с наркотиками из Европы, пишет «
Конверт с 40 зелеными таблетками пришел в одно из почтовых отделений региона.
Вещество отправили на экспертизу. Выяснилось, что в конверте находился наркотик «МДМА».
В пресс-службе регионального УМВД отметили, что по факту контрабанды наркотиков возбудили уголовное дело.
Следователи узнали, что заказчиками партии могли быть жители Суздальского района 35 и 39 лет.
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