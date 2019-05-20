Во Владимирской области нашли 1200 бутылок поддельного алкоголя

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Кольчугинском районе Владимирской области нашли 1200 бутылок поддельного алкоголя, сообщил
Немаркированную алкогольную продукцию обнаружили в магазине, принадлежащем ООО «Золотые ворота». Часть изъятого алкоголя имела признаки подделки.
В отношении руководителя возбудили дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.16 и частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ.
Материалы проверки передали в правоохранительные органы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцы услышали музыку Шопена и Чайковского в исполнении народного артиста России Дениса Мацуева
|
cледующая новость →Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады
Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам.