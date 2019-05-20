Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады

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Фото: Ru.wikipedia.org
Во время инаугурации 20 мая новый президент Украины Владимир Зеленский объявил о распуске Верховной рады. Также он призвал правительство уйти в отставку, пишут «
По мнению Зеленского, в кабинете министров должны находиться люди, которые думают о будущем Украины, а не о ближайших выборах.
Помимо этого, новый президент призвал украинцев «со всей планеты» ехать домой.
«Я обращаюсь ко всем украинцам на планете — вы нам очень нужны. Вам следует ехать на Украину не в гости, а домой. Не нужно сувениров из-за границы. Привезите нам свои знания и опыт», — призвал он.
Ранее СМИ сообщили, что Зеленский подготовил указ о прекращении полномочий парламента и назначении досрочных выборов.
По предварительным данным, выборы могут пройти 14 июля, передает
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