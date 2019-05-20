Ветер и заморозки. Прогноз погоды в Рязанской области на вторник

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Во вторник, 21 мая, в Рязанской области ожидается переменная облачность, без осадков. Прогноз погоды опубликовали на
Ветер ночью восточной четверти, 2-7 метров в секунду, днем юго-западный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +2, +7 градусов, местами на поверхности почвы заморозки до -1 градуса; днем +18, +23 градуса.
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.