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В Туле столкнулись сразу пять автомобилей. Об этом пишут
По словам очевидцев, водитель Volkswagen врезался в остановившиеся на светофоре Chevrolet, «Жигули» и Ford. Из-за удара Chevrolet вытолкнуло на Lexus, стоявший впереди колонны.
По предварительной информации, водитель, устроивший ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото myslo.ru
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