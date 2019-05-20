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В Туле купальный сезон откроется 1 июня, пишут «
Начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков сообщил, что сейчас ведется подготовка водоемов, на которых будет разрешено купание.
Водолазы уже обследовали места. На водоемы завезли песок. Специалисты взяли пробы воды и песка, а также подготовили информационные стенды.
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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.