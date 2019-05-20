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С 18 мая по 6 июня в Тамбовской области установили противопожарный режим, сообщила
Соответствующее постановление подписал глава администрации Александр Никитин. Такое решение приняли из-за установившейся в регионе сухой погоды, увеличения возгораний, вызванных палом сухой травы и сжиганием мусора.
Согласно постановлению, на территории населенных пунктов, землях сельхозназначения запрещается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора.
Исключение составляет разведение костров на территории садоводческих или огородных участков в мангалах, жаровнях, исключающих распространение пламени.
В области организовали патрулирование. Группы не только следят за соблюдением мер пожарной безопасности, но и проводят профилактические беседы.
За нарушение пожарной безопасности предусмотрен штраф.
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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.