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Фото: Ru.wikipedia.org
В Тамбове на торги выставят старинный Гостиный двор. Аукцион по продаже проведет госкомпания «Дом.РФ», пишут
На торги выставляется здание на Советской улице площадью 6,3 тысячи квадратных метров вместе с земельным участком площадью 0,45 гектара. Объект можно использовать под торговое помещение.
Кроме того, компания выставит на торги еще один памятник в Тамбове. На аукционе можно будет приобрести корпус старинных торговых рядов на Центральном рынке на Коммунальной улице. Площадь здания составляет 6,9 тысячи квадратных метров. Здесь можно будет открыть объект торговли, общественного питания или бытового обслуживания.
Победители торгов должны взять на себя обязательства по восстановлению и сохранению памятников архитектурного наследия Тамбова.
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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.