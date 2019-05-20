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В скверах Коврова появится бесплатный интернет, пишет «
На эти цели администрация города выделит около миллиона рублей.
Пользоваться бесплатным интернетом можно будет на площади Победы, в скверах Оружейников, имени Никитина, Малеева и Кангина.
Кроме того, в скверах установят камеры наблюдения. Для нововведений раскопают газоны и разберут плитку.
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